В Казахстане планируют усилить поддержку внутренней миграции

Павлодар, Казахстан, , 12:46 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость усиления мер поддержки по переезду населения из трудоизбыточных регионов республики, сообщает 27 апреля агентство «КазТАГ».

27 апреля глава государства встретился с общественностью Павлодарской области. По его словам, ежегодная потребность в рабочей силе в регионе составляет 25 тыс. человек.

Токаев отметил, что для решения проблемы необходимо создать благоприятную инфраструктуру для переселенцев, а также обеспечить строительство доступного арендного жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Павлодарскую область. В рамках поездки состоялось совещание на АО «Казаxстанский электролизный завод».

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