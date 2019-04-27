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В Казахстане планируют усилить поддержку внутренней миграции

Общество

27 апреля глава государства встретился с общественностью Павлодарской области

Павлодар, Казахстан, 27 апреля 2019, 12:46 — REGNUM  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость усиления мер поддержки по переезду населения из трудоизбыточных регионов республики, сообщает 27 апреля агентство «КазТАГ».

27 апреля глава государства встретился с общественностью Павлодарской области. По его словам, ежегодная потребность в рабочей силе в регионе составляет 25 тыс. человек.

Токаев отметил, что для решения проблемы необходимо создать благоприятную инфраструктуру для переселенцев, а также обеспечить строительство доступного арендного жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Павлодарскую область. В рамках поездки состоялось совещание на АО «Казаxстанский электролизный завод».

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