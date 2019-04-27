Стокгольм, Швеция, , 11:26 — REGNUM

Размер Нобелевской премии в 2019 году составит 9 млн шведских крон (около $950 тыс.). Об этом сообщает пресс-служба Нобелевского фонда.

Соответствующее решение было принято 26 апреля на заседании Совета директоров Нобелевского фонда.

Отметим, размер Нобелевской премии зависит от курса шведской кроны, а также от финансовых показателей Нобелевского фонда. Максимальный размер премии был достигнут в 2011 году, тогда лауреаты в каждой из номинаций получили по $1,5 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 марта секретарь Шведской академии, присуждающей Нобелевскую премию по литературе, Андерс Ульссон рассказал, что в 2019 году будет вручено две премии в этой номинации.

Напомним, в 2018 году Шведская академия отказалась от вручения Нобелевской премии по литературе в связи со снижением доверия к академии на фоне ряда скандалов.