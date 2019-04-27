Эксперт назвал чушью предложение раздавать паспорта Украины в России

Москва, , 11:10 — REGNUM Депутаты парламентов многих стран по роду своей деятельности несут чушь, заявил политолог Ростислав Ищенко 26 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.

Он прокомментировал призыв депутата Верховной рады Евгения Рыбчинского раздавать паспорта Украины в России.

«Народные депутаты, хоть Украины, хоть кого угодно, это такая особая статья политиков, которые имеют право нести любую чушь, для этого и избираются», — заявил он.

Политолог отметил, что, если бы подобные заявления прозвучали из уст министра или любого другого чиновника, его можно было бы привлечь к ответственности.

«Вы включите заседание Государственной думы и послушайте, что с трибуны говорят. Если вам не нравится Госдума, послушайте, что говорится в конгрессе США, в парламенте Франции. Это депутаты, работа у них такая — чушь нести», — добавил Ищенко.

Напомним, украинские власти болезненно отреагировали на указ президента России Владимира Путина упростить процедуру получения российского гражданства для жителей Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский предложил раздавать украинские паспорта жителям Тюмени и Краснодарского края прямо на Красной площади.

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