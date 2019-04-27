Суд продлил арест многодетной матери Лисицыной

Москва, , 10:06 — REGNUM Тверской районный суд Москвы на три месяца продлил срок содержания под стражей матери троих маленьких детей Александры Лисицыной. Такое решение, не смотря на доводы защиты о невиновности и тяжёлом состоянии здоровья женщины, было принято 26 апреля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В начале процесса адвокат Лисицыной Тамара Шустрова обратилась с ходатайством приобщить к материалам дела ряд документов, характеризующих её подзащитную с положительной стороны и подтверждающих необоснованность позиции следствия, которое обвиняет женщину в особо крупном мошенничестве с земельными участками в Московской области.

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"Приобщить к материалам дела характеристику на Лисицыну, характеристика исключительно положительная, грамоты, дипломы, которые были ей даны за активное участие в общественной жизни. Также просим приобщить от от мамы, которая готова предоставить жилое помещение в случае перевода дочери под домашний арест», — отметила адвокат

Кроме того, защита Лисицыной просила приобщить поручительства члена Совета Федерации РФ Франца Клинцевича, депутата Государственной думы РФ, Героя России Артура Чилингарова, члена экспертного совета при Уполномоченного по правам человека в РФ Андрея Бабушкина.

«Все эти люди обращаются к суду с одной просьбой — они готовы выступить поручителями Александры Лисицыной, что она не скроется от суда и готовы ручаться в этом. Кроме того, просим приобщить документы, которые подтверждают необоснованность выдвинутых обвинений в отношении Лисицыной. Защита, учитывая, что практически весь период, 5,5 месяцев следствием не было предпринято усилий к тому чтобы определить, кому причинён ущерб. Так вот, согласно экспертизе, участники, завладение которых инкриминируется Лисицыной, эти участки не находятся на землях лесного фонда. Причем участки Лесфонда и участки которые инкриминируются — это разные участки, между которыми есть расстояние от 4 до 60 метров. Мы просим приобщить техническое заключение и выписку из ОГРН по данным участкам. Лесной участок стоит на кадастровой учёте и наши участки не имеют к нему никакого отношения», — сказала Шустрова.

Представитель следствия не стал возражать против данного ходатайства, однако представитель прокуратуры высказался против приобщения технического заключения. Однако суд приобщил все документы, о которых ходатайствовала сторона защиты Лисицыной.

После этого представитель следствия выступила с ходатайством продлить содержание многодетной матери в СИЗО до 27 июля 2019 года.

Судья поинтересовался мнением Лисицыной о ходатайстве продления её ареста.

«Я не согласна. Я в очередной раз очень хочу попросить суд услышать меня и моих защитников и предоставить мне возможность пойти домой к моим детям. Находясь полгода в СИЗО, всё, что есть у следствия это их предположения, но лишать человека свободы, лишать мать возможности общения с её детьми на основании подозрений, как минимум незаконно», — сказала Лисицына.

Такое же мнение высказали и адвокат многодетной матери, в очередной раз напомнив суду, про позицию Пленума Верховного Суда, который считает не приемлемым помещать гражданина в СИЗО, без доказательств того, что он может попытаться повлиять на результаты расследования.

«Я не сторонник отнимать время у суда и цитировать закон, потому что полагаюсь, что наш суд эти законы знает. Мы вновь собираемся на продления срока содержания под стражей нашей подзащитной. Защита не согласна с позицией следствия, что содержание под стражей — единственный способ установить истину, всех арестовать, всех поймать. Один из доводов — кто-то находится в уголовном розыске, а Лисицына здесь приём? Лисицына не знает ни одного фигуранта по делу. Тем не менее, следствие, почему то, на мой взгляд, по надуманным основаниям, утверждает, что эти люди вели совместную деятельность и незаконно завладели земельными участками. Мне странно слышать, что какое значение имеет ущерб и кому он причинен. Если это у нас не имеет значения, и мы не знаем кому он причинён, а следствие не знает этого, то о каком составе преступления, о какой обоснованности может идти речь. Тогда на каком основании Лисицына полгода сидит под стражей. Мы тут удовлетворяем чьи-то амбиции или собрались тут, чтобы установить правду? Когда же суд услышит, что должны быть доказательства, а не голословные обвинения, что Лисицына якобы может скрыться. Мы предоставляем столько данных, поручительства таких уважаемых людей, когда же на услышат?» — обратилась к суду Шустрова.

Адвокат напомнила, подсудимой вменяют хищение земель лесного фонда, а оценили их совокупную стоимость по цене земель населенного пункта. Это обстоятельство, по мнению защитника, подчеркивает качество работы следственных органов, которые из раза в раз требуют оставлять многодетную мать под стражей, хотя даже не ведут активных следственных действий. Кроме того, следователи за год, с момента возбуждения уголовного дела, так и не могут чётко и однозначно сказать, кому в итоге был причинён ущерб.

«Наличия тяжести инкриминируемого преступления уже недостаточно для заключения под стражу. Об этом говорит Пленум Верховного суда, об этом говорит закон. Скажите, каким образом Лисицына может изъять доказательства, которые уже изъяты следствием и по которым проведена экспертиза. Полагаю, что на сегодняшний день следствие просто злоупотребляет своим правом и волей судебного решения держит Лисицыну незаконно под стражей, поскольку обвинение, которое выдвинуто против Лисицыной абсолютно незаконно. Я надеюсь, что сегодня возобладает закон и справедливость и её отпустят из-под стражей. Я не могу себе представить, как можно так поступить с женщиной, которая не совершила никаких насильственных действий и доказательства, которые предоставлены оставляют желать лучшего. Страдают дети, страдает она. Хочу обратить внимание на состояние здоровья подзащитной. Она бесконечное множества раз обращается на тему того, что у неё сильнейший сколиоз позвоночника, она испытывает сильнейшие боли, физические боли не прекращаются. Какое медицинское обслуживание в СИЗО никому не надо объяснять. Врач, которой наблюдает Лисицыну говорит, что ей нужно постоянное терапевтическое лечение. Она должна находиться дома, а не в условиях изолятора. И это никак не помешает следственным мероприятиям, которые запланировали органы следствия. Я полагаюсь на разум и справедливость», — сказала Шустрова.

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К словам Шустровой присоединился и другой защитник Лисицыной Шота Горгадзе. Адвокат напомнил, что содержание многодетной матери под стражей не только неправомерно, но и абсурдно. На такие материалы дела, как якобы похищенные земельные участки, повлиять физически невозможно, а свидетелей, на которых может повлиять Лисицына следственные органы не называют, что в очередной раз доказывает, что многодетная мать никак не сможет помешать расследованию, если будет находиться под домашним арестом или подпиской о невыезде.

«Я полностью присоединяюсь ко всему вышесказанному моему коллегой. Чем именно Лисицына может воспрепятствовать предварительному следствия находясь вне СИЗО? Я не говорю на свободе. Мы согласны на другую форму ареста — домашнего ареста. Как она может повлиять на материалы по делу? Земельный участок упадёт в преисподнюю? Участок никуда не денется, будет Лисицына в СИЗО или нет. Окажет влияние на свидетелей? А на каких именно следствие не может конкретизировать? Мне бы хотелось, чтобы эти вопросы из разряда риторических превратились бы в процессуальные. Может быть мы чего-то о нашей подзащитной не знаем. Необходимость допроса большого количества свидетелей не означает, что Лисицына должна наводиться в СИЗО. Неужели нет возможности для механического замка? Недавно огромные средства из бюджета были потрачены на систему электронного слежения и ограничения свободы. Эта система действует, почему её нельзя применить в Лисицыной? Нахождение в СИЗО — это изоляция от общества. Уважаемый суд, это не громкие фразы, эта ситуация пропущена нами через наши сердца. Достаточно два-три раза пообщаться с Лисицыной, чтобы понять, что это за человек и что ему не место в СИЗО. Она образованный, скромный и терпеливый человек. Уважаемый суд, кто-то должен взять на себя смелось и вынести законное решение. Я практически гарантирую, что, если суд примет законное решение, никто не посмеет чтобы это решение было иным. Поэтому я прошу, уважаемый суд, услышать голос разума. При наличии альтернативной меры пресечении свободы нет никакого основания для избрания в качестве меры пресечения СИЗО», — сказал Горгадзе.

Адвокат напомнил суду, что почти за полгода содержания Лисицыной в невыносимых для нее условиях СИЗО, с ней было проведено всего три-четыре следственных действий, причём формальных. Адвокат заверил, что многодетная мать прибудет по вызову следствия в любой момент, чтобы выполнить все необходимые для расследования действия. Поэтому содержание женщины в СИЗО может привести к выводу что кто-то очень заинтересован в том, чтобы создать для Лисицыной невыносимые условия.

«Если это месть давайте говорить правду, если это давление, то давайте тоже называть вещи своими именами. То, что происходит с Лисицыной, ничего общего с правосудием не имеет. Помешать следствию Лисицына не может. Давайте тогда скажем зачем и ради чего это делается и скажите: расслабьтесь, никто её не выпустит. Прошу ещё раз обратить внимание на те заболевания, которые есть в материалах следствия, прошу обратить внимание, что она не безработная, а многодетная мать, она занимается их воспитанием, у неё трое детей. Я лично готов выступить поручителем за Лисицыну, если она скроется я прекращу свою профессиональную детальность. Это моя профессия я бы ей рисковать не стал, если бы быль хоть 1%, что она что-то нарушит, находясь вне СИЗО. Поэтому я прошу отказать следователю и избрать любую иную меру пресечения, не связанную с нахождением в СИЗО», — отметил Горгадзе.

Тем не менее и следователь, и прокурор выступили против ходатайства стороны защиты и подтвердили, что настаивают на содержание многодетной матери в СИЗО. Пробыв в совещательной комнате почти три часа, судья вынес решение.

«Суд полагает что, находясь на свободе, Лисицына может скрыться или попытаться повлиять на ход следствия. Оценивая все приведённые обстоятельства в совокупности, данные о личности, суд приходит к выводу о невозможное изменения или отмены выбранной меры пресечения», — зачитал свое решение судья.

Комментируя решения суда, адвокат Горгадзе в очередной раз предположил, что подобное решение может выноситься по причине чьей-то заинтересованности и заявил, что обжалует решение в Московском городском суде.

«Сегодня Тверской районный суд продлил срок содержания Лисицыной до 27 июля 2019 года. То есть намного больше полугода Лисицына должна будет провести в СИЗО. Я считаю, что это не просто очевидное беззаконие, это постановление не имеет ничего общего с правосудием. Это моя убежденность и вряд ли меня кто-то сможет переубедить. Нас не слышат, не хотят слышать. Считают, что мы просто статисты в этом деле, но это не так и мы добьёмся того, чтобы голос защиты в этом деле тоже был услышал и Александра Лисицына, наконец, воссоединилась с тремя своими деться. То, что сейчас происходит это даже не жестокость, это просто издевательство над матерью. Человек не совершил никакого преступления и вынужден находится в СИЗО из-за чьих-то амбиций. Объясните мне, кто конечный бенефициар этой истории и из-за чего она так страдает. Каждое судебное заседание по продлению срока содержания под стражей Лисицыной я делаю всё возможное чтобы мера пресечения ей была изменена. И я уверен, что в следующий раз это произойдёт. Потому что эта ужасающая ситуация не может биться бесконечно. Рано или поздно нас должны услышать, а мы будем говорить всё громче и громче Дело уже приобрело огромный общественный интерес, и мы сделаем всё, чтобы голос общества был услышан. Раньше или позже, но ситуация должна переломиться, по-другому быть просто не может. Мы будем обжаловать решение в Московском городском суде. Мы надеемся, что Мосгорсуд услышат голос разума и отменит решение Тверского районного суда», — сообщил Горгадзе.

В свою очередь журналист-международник Олег Якубов, комментируя решение суда, обратил внимание на то, как медленно продвигается следствие.

«Следствие длится уже ровно год. Сегодня становится известно, что только 2−3 дня назад следствие удосужилось начать землеустроительную экспертизу. Тогда о чём идёт речь, о каком преступлении, если самая главная экспертиза не была проведена. Сперва надо было удостоверится кому принадлежат эти земли и только после этого кого-то привлекать», — рассказал Якубов.

На вопиющенесправедливое решение обратили внимание и правозащитные организации. Например, руководитель информационного проекта по защите прав заключенных «Гулагинфо» Денис Солдатов высказал мнение, что Лисицыной приходится страдать в СИЗО из-за непрофессионализма следственных органов.

«Из того что мы сегодня услышали, я услышал одно — Лисицына не имеет к этому делу никого отношения. Какие-то эфемерные лица, находящиеся заграницей, скрывается от огромного аппарата следствия, которое не может найти их, не использует Интерпол. Но я нигде не слышал фамилии Лисицына и что именно она причастна к каким-то преступлениям. И все это следствие пытается представить, как виновность Лисицыной. Я понимаю, что Александра является заложником этой ситуации, связанной с тем, что следователи не могут найти виновного, а отвечает за это Александра», — высказался Солдатов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, многодетную мать Александру Лисицыну обвиняют в мошенничестве, совершённом группой лиц в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ). Причиной для обвинений стала доверенность на приобретение земельных участков, которую женщина составила на имя своего друга еще в 2014 году. Следствие же, выдвинуло версию, что таким образом многодетная мать пыталась похитить 9 земельных участков в Московской области. В свою очередь защита привела ряд доказательств в пользу невиновности Лисицыной. Однако 15 ноября 2018 года Тверской районный суд Москвы поместил Лисицыну в СИЗО. Защита неоднократно опротестовывала данную меру пресечения, отмечая, что у женщины есть серьезные проблемы со здоровьем, что делает её пребывание в СИЗО сродни пытке. Кроме того, дети крайне болезненно воспринимают разлуку с матерью и живут в постоянном страхе за неё. Однако в судах ходатайства защиты об изменении меры пресечения отклоняют из раза в раз.