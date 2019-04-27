С начала войны на Украине Венгрия вылечила 39 боевиков ВСУ

Будапешт, , 10:14 — REGNUM Центральный военный госпиталь Венгрии выписал трёх прошедших лечение боевиков ВСУ, сообщил 26 апреля венгерский интернет-ресурс Origo.

С момента начала гражданской войны на Украине Венгрия принимает на лечение боевиков ВСУ, заявил на пресс-конференции генерал-майор Иштван Сабо Кун. С 2014 года лечение прошли 39 украинских силовиков. Он отметил, что Венгрия и дальше готова лечить раненых членов украинских формирований.

Напомним, ранее министр обороны Венгрии Тибор Бенкьо заявил, что правительство готово принять на лечение ещё 20 боевиков ВСУ.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее 25 участников украинских военных формирований прошли реабилитацию в Польше.

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