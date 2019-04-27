Пытавшуюся примкнуть к ИГ* Варвару Караулову выпустили из тюрьмы

Москва, , 09:53 — REGNUM Варвара Караулова, которая ранее была осуждена за попытку вступления в ряды террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вышла из тюрьмы после решения суда о её досрочном освобождении. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщает телеканал RT.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 апреля Вологодский городской суд принял решение удовлетворить ходатайство о досрочном освобождении Карауловой их тюрьмы.

Напомним, что Караулова, будучи студенткой МГУ, попала под влияние вербовщика террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который смог выманить её в Сирию. Караулова сбежала от родителей, добралась до Турции и там пыталась перейти границу с Сирией. Однако турецкие правоохранительные органы задержали её и пометили в лагерь для незаконных мигрантов. Через некоторое время её депортировали в Россию.

Сперва Караулову не стали привлекать к ответственности за намерение примкнуть к ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но за ней была установлена слежка. Оказалось, что вернувшись в Москву Караулова не прекратила общение с террористами. После этого она была арестована и в декабре 2016 года осуждена на 4,5 года тюрьмы.