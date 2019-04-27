МВД уволило полицейских, до смерти забивших жителя Дагестана в Подмосковье

Орехово-Зуево, Московская область, , 09:49 — REGNUM Органы внутренних дел Московской области провели служебную проверку по делу об избиении полицейскими выходца из Дагестана Сулли Юнусилау. По её результатам трое оперуполномоченных уголовного розыска МУ МВД России «Орехово-Зуевское» уволены со службы, сообщили ИА REGNUM 27 апреля в пресс-службе главного управления МВД России по Московской области.

«По результатам проведенной служебной проверки за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, со службы уволены трое оперуполномоченных уголовного розыска МУ МВД России «Орехово-Зуевское» <…> Они понесут наказание в соответствии с законодательством», — сказано в сообщении.

Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности привлечены их непосредственные руководители.

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Напомним, инцидент, о котором идёт речь, произошёл 11 апреля в подмосковном Орехово-Зуево. Сотрудниками полиции был избит 46-летний дагестанец Сулли Юнусилау — отец чемпиона мира по боям смешанного стиля Магомеда Юнусилау. Побои оказались настолько сильными, что спустя неделю потерпевший скончался в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, по подозрению в избиении Сулли Юнусилау были задержаны трое оперуполномоченных уголовного розыска. В отношении блюстителей закона возбуждено дело по двум статьям уголовного кодекса: превышение должностных полномочий с применением насилия и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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