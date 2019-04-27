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Президент Казахстана поручил проверить программы обеспечения чистой водой

Общество

Ежегодно на обеспечение населения чистой питьевой водой выделяется $7,1 млн

Президент Казахстана поручил проверить программы обеспечения чистой водой
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Питьевая вода

Павлодар, Казахстан, 27 апреля 2019, 09:27 — REGNUM  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил счетному комитету проверить эффективность расходования средств на обеспечение населения чистой питьевой водой, сообщает 27 апреля агентство «Казинформ».

Этот вопрос рассматривался на совещании в АО «Казахстанский электролизный завод» в Павлодаре. Президент отметил, что ежегодно на обеспечение населения чистой питьевой водой выделяется 2,7 млрд тенге ($7,1 млн). Токаев добавил, что вопрос неэффективного использования средств будет решен в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля спикер сената Казахстана Дарига Назарбаева сравнила программы обеспечения населения республики чистой питьевой водой с Бермудским треугольником, в котором «средства загадочным образом исчезают».

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Обеспечение населения чистой водой
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