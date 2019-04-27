БГТУ подписал 500 соглашений с работодателями за три года

Белгород, , 09:01 — REGNUM Белгородский государственный технологический университет (БГТУ) им. В.Г. Шухова подписал 500 соглашений с работодателями в период с 2015 по 2018 год, заявил проректор по непрерывному образованию Сергей Михайличенко, выступая на заседании ученого совета вуза.

«За последние три года, с 2015 по 2018, у нас идёт устойчивое снижение количества выпускников, стоящих на учёте в центрах занятости. Мы проводим 150 карьерных мероприятий, а между вузом и работодателями подписано 500 соглашений», — приводит слова Михайличенко пресс-служба университета.

Отмечается, что по результатам мониторинга деятельности образовательных организаций министерства науки и высшего образования России за 2018 год БГТУ сохранил высокую позицию по трудоустройству выпускников — 75%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в правительстве России дорабатывается проект информационной системы, которая позволит отслеживать трудоустройство выпускников вузов. Для университетов задача трудоустройства выпускника станет одним из ключевых показателей эффективности их деятельности.

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