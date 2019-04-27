В ДВФУ построят отдельный корпус под центр корееведения

Владивосток, , 08:00 — REGNUM Перспективы сотрудничества в области науки, изучения истории и археологии Южной Кореи, укрепления международных отношений обсудили ректор Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Никита Анисимов и председатель Корейского Фонда науки и культуры Чанг Чи Хёк. Об этом сообщила пресс-служба российского вуза.

В рамках сотрудничества, в частности, планируется создать центр корееведения на территории кампуса ДВФУ, под него предстоит построить отдельный корпус. По словам Анисимова, на территории кампуса ДВФУ откроются центры тех государств, с которыми Россия наиболее плотно сотрудничает в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и Южная Корея — одна из них.

«Еженедельно между нашими странами осуществляется 40 авиарейсов, а вскоре их станет еще больше. Отсутствие визового режима, открытость к взаимодействию, исторически сложившиеся дружественные связи — все это способствует развитию взаимоотношений», — сказал ректор.

В пресс-службе вуза добавили, что ДВФУ активно сотрудничает с образовательными, научными и культурными учреждениями Южной Кореи. Сегодня вуз связывают 52 договора о сотрудничестве с 39 партнерами в этой стране. Основными формами взаимодействия являются реализация программ академического обмена студентами и преподавателями и научно-техническое взаимодействие.

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Отметим также, по итогам встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в ДВФУ выразили заинтересованность в интенсификации гуманитарного и образовательного сотрудничества с Северной Кореей.

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