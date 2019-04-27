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Президент Казахстана поручил отремонтировать дороги для туристов

Общество

Глава государства посетил с рабочим визитом Восточно-Казахстанскую область

Президент Казахстана поручил отремонтировать дороги для туристов
Архип Куинджи. Степь. 1875

Нур-Султан, 27 апреля 2019, 09:24 — REGNUM  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил акимам (главам) Восточно-Казахстанской и Алма-Атинской областей отремонтировать местные дороги в зонах отдыха туристов. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент с рабочим визитом посетил Восточно-Казахстанскую область. Он отметил, что многие граждане Казахстана выбрали в качестве отдыха город Алаколь, но столкнулись с некачественным уровнем сервиса, в том числе с разбитыми автодорогами.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил с рабочим визитом Восточно-Казахстанскую область. На встрече с общественностью Семипалатинска (Семея) он заявил, что помощь пострадавшим от работы ядерного полигона должна выплачиваться на достойном уровне.

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