В соцсетях победу дочери Алсу на конкурсе «Голос.Дети» сочли незаслуженной

Москва, , 07:30 — REGNUM Победа дочери российской певицы Алсу Микеллы Абрамовой на телевизионном конкурсе «Голос. Дети» вызвала неоднозначную реакцию в социальных сетях. Многие пользователи считают, что победа Абрамовой незаслуженная, и победить должны были другие участники конкурса, который транслировался в эфире «Первого канала».

Напомним, что Микелла — дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. В финал конкурса также пробились: Нино Чеснер, Мариам Абделькадер, Рената Таирова, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Ержан Максим и Валерий Кузаков.

Стоит отметить, что Абрамова выбыла из конкурса ещё неделю назад, так как уступила конкурентам по итогам оценок жюри и в заключительный этап пройти не смогла. Однако после выбывания она приняла участие в некоем дополнительном раунде, где по итогам зрительского голосования, после исполнения песни «Герой не моего романа», смогла набрать 44% голосов телезрителей и таким образом получила право вернуться в конкурс.

И вот в финале, опять же по итогам зрительского голосования Абрамова победила, набрав уже 56,6% голосов телезрителей.

Однако в социальных сетях сомневаются, что победа Абрамовой была честной. В частности, указывается, что такие участники конкурса, как Нино Чеснер и Роберт Багратян заслужили первое место больше, нежели Абрамова.

По неопдтверждённым данным на «Первом канале» была начата внутренняя проверка результатов голосования в финале конкурса «Голос.Дети»