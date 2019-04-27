В Джамбульской области открыли центр миграционных услуг

Тараз, Казахстан, , 07:31 — REGNUM Центр оказания миграционных услуг открыли в городе Таразе, заявил первый заместитель акима (главы) Джамбульской области Казахстана Бекболат Орынбеков, сообщает 27 апреля агентство «Казинформ».

Инициаторами открытия центра выступили департамент полиции Джамбульской области, филиал АО «Правительство для граждан» и региональный департамент агентства по госслужбе и противодействию коррупции.

Орынбеков добавил, что в Таразе и Джамбульской области наблюдаются сезонные наплывы приезжих. По его словам, центр позволит сократить время оформления документов для туристов и гостей области.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля 2019 года бывший министр общественного развития Казахстана Дархан Калетаев заявил, что миграционный отток жителей республики из страны является общемировой тенденцией и не представляет никакого «трагизма».

Читайте также: «Это нормально»: в Казахстане обсудили отток граждан