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«Новой газете» придётся удалить статью о пытках в Магнитогорске

Общество

Суд также обязал газету разместить на своём сайте опровержение

«Новой газете» придётся удалить статью о пытках в Магнитогорске
Марк Шагал. Газета Смоленский вестник. 1914

Москва, 27 апреля 2019, 05:00 — REGNUM  Не соответствующую действительности информацию о пытках сотрудниками ФСБ гражданина Киргизии в городе Магнитогорске (Челябинская область) суд обязал удалить «Новую газету», сообщает сайт издания.

Решение вынесено Басманным судом Москвы. Суд также обязал газету разместить на своём сайте опровержение.

Напомним, речь идёт о публикациях корреспондента «Новой газеты» Ивана Жилина о задержанном после взрыве в Магнитогорске (31 декабря 2018 г.) гражданине Киргизии Хуснидина Зайнабидинова, которого, как утверждает издание, пытали сотрудники ФСБ.

После этого ФСБ 13 марта подала иск к «Новой газете» и к её корреспонденту о защите деловой репутации. Суд, рассмотрев иск, признал правоту ФСБ.

Теперь «Новая газета» намерена подать апелляцию. Ответчик утверждает, что Жилин в статьях не делал своих выводов, а только изложил данные, поступившие к нему. Кроме того, юрист издания Екатерина Седова заявила, что в своём иске против газеты ФСБ не опровергает и не отрицает, что сотрудники ведомства практикуют пытки.

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