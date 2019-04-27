Лондон, Великобритания, , 03:59 — REGNUM

Обнаруженное в Лондоне в зоне протестов экоактивистов из Extinction Rebellion граффити могло принадлежать британскому художнику стрит-арта Бэнкси, пишет Evening Standard.

Граффити нарисовано на бордюре в Гайд-парке, где 25 апреля завершилась длительная акция протеста Extinction Rebellion. На рисунке изображен ребёнок со значком Extinction Rebellion в руке.

Издание отмечает, что рисунок написан в духе Бэнкси.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, акция протеста в Лондоне продлилась больше десяти дней. В первые же дни полиция задержала свыше ста человек, в основном — членов Extinction Rebellion. К 19 апреля число задержанных достигло тысячи.

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