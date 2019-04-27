Скворцова анонсировала новый порядок диспансеризации

Ростов-на-Дону, , 03:40 — REGNUM Новый порядок проведения диспансеризации и профосмотров в России утверждён 25 апреля, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на совещании в Ростове-на-Дону.

Она уточнила, что профосмотры будут ежегодными для людей, достигших 18 лет, а ежегодная диспансеризация будет проводиться для людей 40 лет и старше.

Диспансеризация и профосомотры должны будут проходить в такое время, когда у людей будет возможность в них участвовать, то есть, в том числе, и в выходные, а также в вечернее время.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с середины апреля внесены изменения в программу госгарантий, в соответствии с которыми теперь диспансеризацию можно будет проходить и в вечернее время и в выходные дни.

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