В Архангельске завели дело по «закону о фейках»

Архангельск, , 02:15 — REGNUM Протокол о нарушении «закона о фейках» на одного из организаторов «антимусорного митинга» 7 апреля 2019 г. составлен в Архангельске, сообщает 29.ru.

Отмечается, что действия этого активиста, Елены Калининой, подпадают под «закон о фейках». По данным издания, в регионе это первый подобный случай.

Протокол составлен на основании поста, размещённого Калининой в социальной сети «ВКонтакте», где говорилось о предстоящей акции протеста на Троицком проспекте Архангельска.

Она, судя по протоколу, распространяла «недостоверную общественно значимую информацию, повлекшую создание помех функционированию транспортной инфраструктуры».

По версии стороны обвинения, жительница Архангельска знала, что запланированное на 26 марта 2017 г. шествие несогласованно, и, тем не менее, анонсировала его. Уточняется, что активистке может грозить штраф от 100 тысяч рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 апреля житель Новгородской области был оштрафовал на 30 тысяч рублей за публикацию «ВКонтакте» «оскорбительной записи в адрес президента» РФ.

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