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В Екатеринбурге на три дня перекроют улицу Халтурина

Общество

Для ремонта трамвайных путей

Екатеринбург, 27 апреля 2019, 01:06 — REGNUM  Улицу Халтурина и перекресток Техническая — Бебеля в Екатеринбурге перекроют с 2 по 5 мая для ремонта трамвайных путей, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Сообщается, что движение будет приостановлено с 23:00 (время местное) 2 мая до 6:00 5 мая. На время работ также приостановят движение трамвайных маршрутов № 6, № 10, № 12, № 13, № 19, № 23, которые следуют по улице Халтурина от Технической.

Также на время работ будет закрыт для движения автотранспорта на перекрестке улиц Техническая и Бебеля. Автомобилисты смогут объехать закрытый участков через Теплоходный проезд.

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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