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Глава Адыгеи: У нас есть потенциал для развития сотрудничества с Турцией

Общество

«Она ориентирована на сотрудничество с исторической родиной – Адыгеей и заинтересована в развитии российско-турецких связей»

Глава Адыгеи: У нас есть потенциал для развития сотрудничества с Турцией
Иллюстрация: Пресс-служба главы Республики Адыгея
Мурат Кумпилов посетил Консульство РФ в Стамбуле

Майкоп, 26 апреля 2019, 19:09 — REGNUM  Одним из мостов в налаживании новых деловых контактов и проводником проектов по укреплению межнационального согласия является черкесская диаспора. Об этом глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил 26 апреля в Стамбуле на встрече с Генеральным консулом России в Стамбуле Андреем Подъелышевым, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики.

На встрече обсуждались перспективы развития региональных связей Адыгеи и Турции в контексте укрепления российско-турецких отношений. Генконсул напомнил, что дипломатическое взаимодействие двух стран имеет давнюю историю.

«Сегодня лидеры России и Турции прикладывают серьезные усилия для укрепления российско-турецких отношений. Открываются перспективы дополнения их региональной повесткой. В последнее время наблюдается активная взаимная заинтересованность бизнес-сообщества из разных регионов России и Турции. Мы приветствуем расширение связей и будем поддерживать предметный диалог. Для этого важно серьезно готовиться к переговорам и выводить их на конкретные проекты. Для Адыгеи эффективным каналом в этом вопросе может стать организация КАФФЕД, которая способна формировать конструктивную повестку по широкому спектру отношений», — подчеркнул Генконсул.

Глава Адыгеи рассказал консулу о результатах деловой программы визита в Турцию. Он подчеркнул, что основой разностороннего диалога является укрепление взаимодействия между странами. В частности, новые деловые контакты с бизнес-сообществом Турции позволят Адыгее расширить экспортный потенциал, что является одним из действенных шагов в рамках выполнения национальных проектов и нового майского указа президента России.

«Сегодня у нас есть хороший ресурс для того, чтобы в полной мере использовать накопленный потенциал для взаимовыгодного сотрудничества во всех перспективных сферах деятельности. Как уже было отмечено, одним из мостов в налаживании новых деловых контактов и проводником проектов по укреплению межнационального согласия является черкесская диаспора. Она ориентирована на сотрудничество с исторической родиной — Адыгеей и заинтересована в развитии российско-турецких связей», — отметил Мурат Кумпилов.

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Российско-турецкие отношения
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