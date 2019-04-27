Жильцы московских общежитий обратились за защитой в Госдуму

Москва, , 08:15 — REGNUM Жители проблемных общежитий Москвы и Подмосковья направили персональные обращения в адрес депутатов Государственной думы РФ с просьбой оказать помощь и содействие в приостановке исполнительных производств по выселению из общежитий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель Партии ветеранов России Ильдар Резяпов.

Семьи просят депутатов обратиться в уполномоченные органы для проведения проверок с целью инициирования подачи исков в суд в защиту прав семей, детей, родителей-инвалидов и других незащищённых категорий граждан, которых сейчас выгоняют на улицу.

«Жители общежитий просят срочно обратиться в службу судебных приставов с просьбой приостановить исполнительное производство по выселению их из единственного жилья», — отметил Резяпов.

Ввиду того, что проблема носит массовый характер, жители просят создать при Государственной думе комиссию по решению проблемы бывших общежитий, расположенных на территории Москвы и Подмосковья, с привлечением представителей общественности.

Речь идёт о проживающих по следующим адресам: Москва, ул. Большая Пироговская, 51; ул. Ставропольская, д.17; ул. 16-я Парковая, д.3; ул. Чертановская, д.43, корп.2; ул. Тимура Фрунзе, д.11, стр.7; ул. Люблинская, д.109, корп.1; ул. Трехгорный Вал, д.14, стр.3; ул. Трехгорный Вал, д.4, корп.1; ул. Трехгорный Вал, д.2, ул. Днепропетровская, д.27, корп.1; стр.1; ул.7-я Парковая улица д.19 и д.21. Аналогичная ситуация сложилась в Московской области, в частности, в Раменском районе, п. Спартак, ул. Спартака, д.15, ул. Твардовского, дом 2, корпус 3.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хамовническом районном суде города Москвы проходят судебные заседания по делу о выселении бывших и действующих сотрудников Минобороны из ведомственного общежития.

Читайте ранее в этом сюжете: Жильцов общежития Минобороны продолжают выселять, несмотря на приказ Шойгу