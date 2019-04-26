В Ленобласти водитель осужден за две смерти на Дороге жизни

Всеволожск, Ленинградская область, , 17:46 — REGNUM Всеволожский городской суд Ленинградской области вынес обвинительный приговор в отношении 39-летнего мужчины, который признан виновным в ДТП с двумя погибшими в апреле 2018 года. Об этом проинформировали 26 апреля в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Обвиняемый получил реальный срок лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла 4 апреля 2018 года на 21 километре Дороги жизни (региональная трасса Санкт-Петербург — Морьё). Водитель автомобиля Audi Q5 выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилями Volkswagen Polo sedan и Skoda Fabia.

При столкновении водитель Audi получил средний вред здоровья, а его пассажир скончался на месте. На месте ДТП погибла женщина (1978 г.р.), водитель автомобиля Volkswagen. Находившиеся с ней двое несовершеннолетних детей, мальчики 2008 и 2010 годов рождения, получили травмы средней степени тяжести.

Как установлено следствием и судом, водитель Audi управлял своим автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Это и стало причиной трагедии.

По части 6 статьи 264 УК РФ подсудимый признан виновным и приговорен к 3 годам 11 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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