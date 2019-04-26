В МАДИ рассказали, когда скорые получают штраф за нарушение ПДД

Москва, , 17:36 — REGNUM В Москве автомобили скорой помощи штрафуют в менее 1% случаев нарушения ПДД, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 апреля в Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

В МАДИ прокомментировали информацию движения «Синие ведёрки» о проблеме штрафов в столице, выписываемых спецтранспорту во время рабочей смены.

«Из всех случаев нарушения скорыми ПДД штрафуется менее 1% автомобилей. Делается это только тогда, когда есть видеозапись, подтверждающая, что проблесковые маяки были выключены. Даже если в распоряжении МАДИ есть фото, на которых чётко видно, что проблесковые маяки выключены, штраф не выписывается. Также отметим, что видеозаписи делаются очень редко (когда нарушение фиксируется через приложение «Помощник Москвы»)», — прокомментировали в МАДИ.

В инспекции не согласились со словами координатора общественного движения «Синие ведерки» Юлии Каблиновой, описывающими ситуации, когда выписываются штрафы.

«Схема работы совсем другая. Скорая штрафуется, только если есть видеозапись нарушения, подтверждающая, что проблесковые маяки выключены. При этом видео нарушения делается очень редко», — добавили в дорожной инспекции.

Ранее Юлия Каблинова рассказала корреспонденту ИА REGNUM, что трудности с парковкой в Москве стали проблемой и для спецтранспорта, в том числе машин скорой помощи.

«Парконы, камеры, пешие инспекторы. Целая индустрия работает на то, чтобы из новой нефти — московских автовладельцев — поступало всё больше денег. Чудовищно, что и для спецтранспорта не делается никаких исключений», — сказала она.

Она пояснила, что ситуация ухудшается с появлением приложения «Помощники Москвы». И каждую неделю в движение поступают сообщения о штрафах, которые получили автомобили в рабочую смену.

«В МАДИ настаивают, что если проблесковые маяки у скорой выключены, штраф обоснован. Но ведь приезжает на вызов она не на минуту-две, а и на десять, и двадцать минут. Представляете радость жильцов, если все это время скорая будет стоять с включённой сиреной и мигать?» — спросила Каблинова.

Отметим, что комментарий МАДИ подтвердил роль сервиса «Помощники Москвы» в случаях, когда автомобилям скорой помощи выписывается штраф за нарушение правил дорожного движения, о чём говорила координатор «Синих ведёрок».

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