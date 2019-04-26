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ОНФ реализует проект «Судьба солдата»

Общество

Общероссийский народный фронт и Поисковое движение России помогут гражданам найти информацию о родственниках, пропавших на фронтах Великой Отечественной войны

Москва, 26 апреля 2019, 17:35 — REGNUM  Общероссийский народный фронт и Поисковое движение России с 29 апреля по 9 мая в рамках проекта «Судьба солдата» откроют стационарные и мобильные общественные приемные во всех регионах страны, где граждане смогут подать заявку на поиск информации о своих родных, пропавших на фронтах Великой Отечественной войны.

«Поисковое движение России запустило проект «Судьба солдата» в 2017 году при поддержке Министерства обороны РФ. Он посвящен помощи гражданам в установлении судеб фронтовиков независимо от того, погибли они, пропали без вести или вернулись с полей сражений, но родственникам хочется что-то уточнить об их фронтовой судьбе. Если мы встречаем молодого человека, то ему чаще нужна консультация о том, как он может сам зайти на профильные интернет-ресурсы и найти информацию. Но есть люди старшего возраста, которые не работают с компьютером. Таким людям мы оказываем помощь и сами находим все необходимые данные. Благодаря тому, что работу общественных приемных помогут организовать активисты Народного фронта во всех субъектах России, мы сможем охватить гораздо большее количество граждан» — подчеркнула сопредседатель Центрального штаба ОНФ, ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России» Елена Цунаева.

Временные общественные приемные организуют в библиотеках, школах, вузах, торговых центрах, или на площадях, в скверах, парках и других общественных местах. Но не все люди в силу разных обстоятельств могут приехать в стационарный или временный пункт, чтобы оставить заявку. Поэтому будут работать и мобильные приемные. Такой формат позволит активистам ОНФ выезжать в населенные пункты разных районов.

В случае, если материалы будут обнаружены, представители Общероссийского народного фронта в регионах свяжутся с заявителями, и сообщат о найденной информации.

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