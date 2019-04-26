В Крыму открытие Соборной мечети перенесли на год

Симферополь, , 17:23 — REGNUM Открытие новой Соборной мечети в Симферополе перенесли на год. Об этом 26 апреля журналистам сообщил депутат Государственной думы Руслан Бальбек («Единая Россия»).

«Было решено изменить внутреннее оформление мечети, добавив крымско-татарского национального колорита, чтобы отразить особенности национальной культуры», — отметил депутат.

Поэтому, по его словам, открытие Соборной мечети перенесли на 21 апреля 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года в Симферополе прошла торжественная церемония начала строительства здания Соборной мечети. Проектная высота купола мечети — 28 метров. Он будет окружен четырьмя 50-метровыми минаретами. В начале 2018 года Бальбек заявлял, что строительство ведется по плану, и к концу года объект будет сдан, а открытие было намечено на 21 апреля 2019 года.

Местные общественники выступали против того, что строительство мечети в крымской столице ведётся без учёта мнения местных жителей и проведения экологической экспертизы. В частности, по словам Ильи Изотова, проект реализуется без просчёта возможных негативных последствий на близлежащее водохранилище и экологию микрорайона.

Об этом: Соборную мечеть в Крыму начали возводить с нарушениями

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