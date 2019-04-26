Сына волгоградского депутата «неалкаша» Набиева лишили статуса судьи

Волгоград, , 16:58 — REGNUM Квалификационная коллегия судей Волгоградской области досрочно прекратила полномочия судьи Клетского районного суда Волгоградской области Рашада Набиева. Решение было принято 26 апреля.

На сайте коллегии сообщается об удовлетворении «представления и.о. председателя Волгоградского областного суда Туленкова Д.П. о досрочном прекращении полномочий судьи Клетского районного суда Волгоградской области Набиева Рашада Гасана оглы на основании подпункта 6 пункта 1 статьи 14 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации». Решение принято «в связи с приобретением гражданства иностранного государства» — у Набиева есть гражданство Азербайджана.

По информации V1.ru, заседание коллегии состоялось в закрытом режиме, сам Набиев в нем не участвовал. При этом собственно должности председателя суда Набиев лишился еще 1 марта 2019 года — у него истек срок полномочий, которые ему не продлили.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рашад Набиев, являющийся сыном прославившегося заявлением о пенсионерах — «алкашах и тунеядцах» бывшего депутата облдумы Гасана Набиева, с 2013 года являлся председателем Клетского районного суда Волгоградской области. Известно, что он закончил Волгоградский госуниверситет.

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