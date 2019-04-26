Глава ЛНР рассказал об очередях за российскими паспортами

Луганск, , 16:54 — REGNUM Большое число жителей Луганской Народной Республики уже выразило желание получить российские паспорта. Об этом 26 апреля сообщил глава региона Леонид Пасечник.

«В местах подачи документов я видел большие очереди. Это свидетельствует о том, что желающих получить паспорт гражданина России очень много», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Пасечник заверил, что руководство ЛНР со своей стороны «делает всё возможное для того, чтобы процесс подачи документов был максимально простым и удобным»

По его словам, основную нагрузку на себя возьмёт МВД республики, которое занимается приёмом документов, проверкой правильности их оформления и доставкой их на территорию России. «В помощь им будут определены подразделения министерств государственной безопасности и министерства юстиции», — сказал глава ЛНР.

Как передавало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ, предоставляющий жителям ДНР и ЛНР право на получение российского гражданства в упрощённом порядке.

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