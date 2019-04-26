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Глава ЛНР рассказал об очередях за российскими паспортами

Общество

Руководство ЛНР делает всё возможное, чтобы упростить процесс подачи документов, заявил Леонид Пасечник

Глава ЛНР рассказал об очередях за российскими паспортами
Иллюстрация: Studsovetmsudt.ru
Паспорт гражданина России

Луганск, 26 апреля 2019, 16:54 — REGNUM  Большое число жителей Луганской Народной Республики уже выразило желание получить российские паспорта. Об этом 26 апреля сообщил глава региона Леонид Пасечник.

«В местах подачи документов я видел большие очереди. Это свидетельствует о том, что желающих получить паспорт гражданина России очень много», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Пасечник заверил, что руководство ЛНР со своей стороны «делает всё возможное для того, чтобы процесс подачи документов был максимально простым и удобным»

По его словам, основную нагрузку на себя возьмёт МВД республики, которое занимается приёмом документов, проверкой правильности их оформления и доставкой их на территорию России. «В помощь им будут определены подразделения министерств государственной безопасности и министерства юстиции», — сказал глава ЛНР.

Как передавало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ, предоставляющий жителям ДНР и ЛНР право на получение российского гражданства в упрощённом порядке.

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Миграция, гражданство, паспортизация
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