В Екатеринбурге разрешили строить подземную парковку под главной площадью

Екатеринбург, , 18:22 — REGNUM В Екатеринбурге под площадью 1905 года разрешили строить подземную парковку. Об этом говорится в приказе свердловского Управления охраны объектов культурного наследия, документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

«На участке разрешается строительство объектов подземной инфраструктуры (туннелей метрополитена, подземных парковок, пешеходных переходов)», — указано в приказе.

Тем не менее строить наземные объекты капитального строительства на площади так и не разрешили. Наземные и воздушные инженерные коммуникации допустимы на площади только в том случае, если они временны. Также нельзя проводить земляные работы без археологического обследования.

Напомним, о подземной парковке под площадью 1905 года городские власти говорили ещё с 2005 года. Тогда планировалось, что вместе с парковкой могут быть установлены и торгово-деловые площадки.

В 2008 году под площадью во время ремонта дороги обнаружили прицерковное кладбище. Были проведены раскопки и найденные останки перезахоронили на территории храма Александра Невского.

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