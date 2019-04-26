Снова финансовые трудности: Starbreeze продали права на стратегию 10 Crowns

Стокгольм, , 17:06 — REGNUM Компания Starbreeze продала права на выпуск исторической стратегии 10 Crowns обратно студии Mohawk Games. Причина кроется в финансовых трудностях Starbreeze, сообщает gamesindustry.biz.

Starbreeze и Mohawk Games объединились в 2018 году для создания 10 Crowns, однако из-за реконструкции Starbreeze соглашение об издании игры пришлось расторгнуть. Сообщается, что это третья игра за год, от которой компании пришлось отказаться.

Теперь Mohawk Games будут самостоятельно заниматься разработкой 10 Crowns, а Starbreeze получат вложенные деньги назад с небольшой «премией». Также сообщается, что единственной игрой, над которой до сих пор работает Starbreeze является Psychonauts — её релиз должен состояться в конце 2019 года.

Напомним, что ранее компания Starbreeze высказывалась о своём решении спасти провалившуюся игру Overkill’s The Walking Dead. Проект был закрыт по решению SkyBound Entertainment из-за крайне неуспешного релиза. Представители Starbreeze сообщили, что студия ищет подходящее решение для повторного вывода своей игры на рынок.

Читайте ранее в этом сюжете: В 2018 году Sony продала в мире 96,8 млн консолей PlayStation 4