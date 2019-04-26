«Я рад, что вы у нас есть»: глава Забайкалья — волонтёрам

Чита, , 16:44 — REGNUM В Чите 26 апреля завершился VI Забайкальский межрегиональный съезд волонтёров «Эстафета добровольчества». Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, мероприятие собрало около 130 участников из пяти регионов — Забайкалья, Бурятии, Кемеровской, Иркутской областей, Красноярского края. Это представители студенческих волонтёрских объединений высших и средних учебных заведений, некоммерческих организаций, инициативных групп, специалисты по работе с молодёжью.

К участникам съезда на закрытии обратился глава Забайкальского края Александр Осипов.

«Я рад, что вы у нас есть, что у вас небезразличные сердца и души, что вы хотите двигаться и «двигать» нашу страну, наш край, свой регион», — сказал руководитель края.

Он отметил, что в дни съезда участники получили новые знания, новый опыт:

«Хотелось бы, чтобы вы всей той энергией, которой зарядились, «зажигали» как можно больше людей. Чтобы всё то, что движет вами, что заставляет ваши сердца быть более чувствительными к людям, стали раздавать и другим».

Организатор съезда — открытая ассоциация волонтёрских отрядов «ГородОК» Забайкальского государственного университета. Для волонтёров организовали конкурсы. Они принимали участие в социально значимых проектах, тренингах и мастер-классах на различные темы, встречались с экспертами.

В Забайкалье волонтёрское движение по сравнению со многими другими регионами России достаточно развито, подчеркнули организаторы и спикеры съезда. Его ряды постоянно ширятся и на сегодняшний день объединяют порядка пяти тысяч человек по всему краю, работающих по различным направлениям: педагогическому, социальному, культурному, инклюзивному и так далее. Особый импульс волонтёрское движение в крае получило в 2018 году, объявленном Годом добровольца и волонтёра. Таким образом, именно с 2018 года у тех, кто безвозмездно помогает людям, появились большие возможности реализовывать свои социально значимые проекты благодаря многочисленным грантовым конкурсам.

«Развитие волонтёрского движения — один из приоритетов новой социально-экономической политики, проводимой на Дальнем Востоке по поручению президента страны Владимира Путина», — резюмировали в правительстве Забайкалья.