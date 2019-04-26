Экс-директор владимирского комбината «Тепличный» обжалует приговор

Владимир, , 16:43 — REGNUM Бывший директор владимирского предприятия ГУП ВО комбинат «Тепличный» Виктор Шляхов, которому суд назначил наказание за получение взятки в крупном и особо крупном размере, хищение имущества в крупном размере, коммерческий подкуп и злоупотребление должностными полномочиями, обжалует приговор. Об этом 26 апреля сообщила «Владимирская газета».

Приговор Владимиру Шляхову был вынесен 24 апреля. Экс-директора комбината приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 20 млн рублей. Также суд обязал Шляхова выплатить государству более 4,4 млн рублей, а сотрудникам предприятия — 390 рублей. В течение шести лет Владимиру Шляхову запретили занимать должности руководителя государственных унитарных предприятий.

Такое наказание было назначено Шляхову за получение незаконных вознаграждений от контрагентов, многие из которых получали продукцию комбината «в долг». Незаконным путём Шляхов с 2015 по 2017 годы получил более 4,4 млн рублей, а ещё 390 тысяч рублей собрал со своих подчинённых — эти деньги по требованию директора работники предприятия выплатили из своих премий.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Шляхов свою вину не признал, объяснив повредившие предприятию действия «недостатком опыта» в управлении. Защита экс-директора считает приговор слишком строгим. Решение суда пока не вступило в законную силу.

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