Новый прокурор Кабардино-Балкарии прибыл из Чечни

Нальчик, , 16:53 — REGNUM Назначен новый прокурор Кабардино-Балкарии. На эту должность из надзорного органа Чеченской Республики переведён Николай Хабаров. Его кандидатура единогласно согласована депутатами парламента КБР, пишет 26 апреля ТАСС.

Николай Хабаров является уроженцем Тамбовской области. С 1994 по 2008 год он работал в структурах прокуратуры Псковской области, после чего был назначен на должность заместителя прокурора Чечни. Имеет классный чин старшего советника юстиции.

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Как сообщало ИА REGNUM, с июня 2007 года пост прокурора Кабардино-Балкарии занимал Олег Жариков. Однако в апреле 2019 года его выдвинули на должность главы надзорного ведомства Карачаево-Черкесии. Кандидатуру Жарикова депутаты парламента КЧР на внеочередной сессии одобрили единогласно.

Его предшественник Александр Терещенко указом президента России Владимира Путина от 2 апреля 2019 года был отправлен в отставку. Причины такого решения не комментировались.