В столице Югры объявлен карантин по бешенству

Ханты-Мансийск, , 16:39 — REGNUM В апреле 2019 года в Ханты-Мансийске был зарегистрирован случай бешенства на территории микрорайона «Восточный» у домашней собаки, которая искусала своих хозяев. Пострадавшие получили медицинскую помощь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации столицы Югры.

Сохраняется угроза распространения данного заболевания, информирует филиал БУ «Ветеринарный центр». В столице Югры установлен карантин по бешенству на территории улицы Индустриальной и в радиусе двух километров от нее.

Одним из наиболее эффективных способов борьбы с бешенством является вакцинация домашних животных, предупреждают ветеринары. Её проводят бесплатно специалисты ветцентра путём подворового обхода. Ближайшая вакцинация намечена на 27 апреля.

Отметим. что в июле 2018 года в Ханты-Мансийске также объявлялся карантин по бешенству на территории садово-огороднического товарищества «Речник».Источником заболевания была дикая лиса.