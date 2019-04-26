Чувашский омбудсмен – за один центр для пожилых «вместо десятков маленьких»

Чебоксары, , 16:11 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в Чувашии Надежда Прокопьева считает, что республике достаточно одного крупного «современного центра лиц пожилого возраста и инвалидов», отвечающего всем требованиям. Предположительно, его содержание будет «экономически выгоднее, чем содержание почти трех десятков маленьких отделений и небольших домов-интернатов». Об этом говорится в докладе о деятельности омбудсмена по итогам 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Омбудсмен считает, что сформированная в республике система в целом «обеспечивает права граждан в получении социальных услуг». Но в то же время растут требования к качеству социальных услуг, потребность в оптимальных условиях для пребывания пожилых с учётом их возраста и состояния здоровья, эффективного использования ресурсов. Что ставит перед органами власти необходимость совершенствования существующих форм оказания услуг, проведение работы над созданием новых эффективных форм.

«В связи с этим нельзя не согласиться с предложением главы Чувашской Республики М.В. Игнатьева, прозвучавшим на одном из заседаний Кабинета министров, о необходимости создания одного крупного центра для лиц пожилого возраста и инвалидов, обладающего современными, комфортными условиями и отвечающего всем необходимым требованиям. В рамках развития федеральной стратегии поддержки граждан старшего поколения уполномоченным видится необходимость принятия федеральной программы, предусматривающей строительство в регионах современных центров для предоставления комплексных услуг гражданам, нуждающимся в постороннем уходе.

Так, в Чувашской Республике достаточно одного такого современного центра. К тому же, возможно, содержание одного современного центра будет и экономически выгоднее, чем содержание почти трех десятков маленьких отделений и небольших домов-интернатов», — считает Надежда Прокопьева.

Отмечается, что в республике «только одно» стационарное отделение в Шемуршинском районе строилось по целевому назначению, все остальные располагаются в приспособленных для содержания пожилых граждан и инвалидов зданиях (бывшие здания школ, детских садов, больниц, амбулаторий).

По данным омбудсмена, в Чувашии ранее функционировало 31 стационарное отделение для пожилых и инвалидов на 554 места. К моменту подготовки годового доклада семь стационарных отделений были закрыты, осталось 24 отделения стационарного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на 477 мест. Как правило, в стационарных отделениях проживает от 10 до 30 пожилых граждан. В то же время сохраняется очередь на устройство в психоневрологические интернаты: в 2015 году в очереди были 262 человек, на начало 2016 года — 217, на январь 2017 года — 219 жителей, на начало 2018 года — 148 человек.