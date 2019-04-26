Смольный не раскрыл концепцию реконструкции Конюшенного ведомства

Санкт-Петербург, , 16:16 — REGNUM Смольный не раскрыл концепцию приспособления исторического здания Конюшенного ведомства в центре Петербурга под современные нужды. Это следует из ответа депутату Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борису Вишневскому, который составили в городском комитете по инвестициям.

Парламентарий пытался получить какие-либо сведения о том, что произойдет с исторически ценными зданиями в центре Северной столицы, но информация, на его взгляд, оказалась слишком скудной.

«Мне отвечают, что концепция предназначена для реализации в рамках государственно-частного партнерства, что планируется объявить конкурс на заключение концессионного соглашения и планируется «создание условий для функционирования объекта культурного наследия как современного музейно-выставочного центра». Однако саму концепцию мне почему-то не предоставляют. Мол, еще не принято решение о ее вынесении на Межведомственную комиссию», — заявил «яблочник».

В документе из Смольного говорится, что чиновники решили работать с Конюшенным ведомством по концессии во время презентаций концепций приспособления зданий от компаний «Тандем Истейт» и «УК «САРТ Девелопмент». ИА REGNUM подробно писало о том, как именно бизнесмены видят будущее этого исторического квартала.

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Оказалось, что с тех пор комитет по инвестициям провел опрос петербуржцев в нескольких районах города, а также в интернете, чтобы они высказали свое мнение о приспособлении Конюшенного ведомства.

«По итогам голосования в качестве основного функционала петербуржцы выбрали культурную и образовательную деятельность, что будет учтено при определении характеристик объекта концессионного соглашения как объекта культуры», — пишет комитет.

Чиновники уточняют, что было принято решение «о разработке концепции проекта силами комитета». Однако пока результаты своего труда они демонстрировать не хотят, сообщая лишь, что в Конюшенном ведомстве возникнет современный музейно-выставочный центр с экспозиционными залами, реставрационными мастерскими, театрально-концертной площадкой, конференц-центром и местами общепита.

Борис Вишневский уверен, что до вынесения проекта на какие-либо комиссии вопрос должен обсуждаться с профессиональным сообществом, начиная с ВООПИиК, а решающей стадией должно быть обсуждение на Совете по культурному наследию.

В связи с этим он уже направил запрос вице-губернатору Санкт-Петербурга Эдуарду Батанову с требованием предоставить ему эту концепцию «для изучения и обсуждения в профессиональном сообществе».

Справка:

Конюшенное ведомство занимает участок площадью 2 га в центре Петербурга, недалеко от храма Спас-на-Крови и Русского музея.

Первое здание Конюшенного двора было построено архитектором Гербелем в 1720—1723 гг. В 1817—1823 гг. архитектор Василий Стасов перестроил старое здание, сохранив конфигурацию и стены. Центральный объем симметричного здания — церковь Спаса Нерукотворного Образа, где в 1837 году отпевали Пушкина. За главным корпусом сохранились фрагменты Конюшенного двора: экипажные сараи, мастерские (середина XVIII в. — 1840-е гг.).

Императорское Конюшенное ведомство — уникальный памятник культуры, который в настоящий момент находится в аварийном состоянии и требует принятия срочных мер по реновации, не раз отмечали в Смольном.

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