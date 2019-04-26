Ради Apex Legends разработчики из Respawn отказались от новых Titanfall

Лос-Анджелес, США, , 16:59 — REGNUM Исполнительный продюсер Respawn Entertainment Дрю Маккой поделился подробностями поддержки Apex Legends. Оказалось, что ради своей «королевской битвы» студии пришлось отказаться от разработки новых частей Titanfall, сообщается на официальном сайте компании-издателя Electronic Arts.

Маккой рассказал, что студия не ожидала такого успеха Apex Legends, поэтому обновления к игре выходят не так часто, как разработчики изначально планировали. Все свои силы Respawn бросили на поддержку «королевской битвы», поэтому и от новых Titanfall пришлось временно отказаться.

Компания планирует систематически выпускать крупные обновления для Apex Legends — при этом сотрудники хотят избежать возможных кранчей и нежелательных переработок. Сообщается, что в каждом новом сезоне проекта будет выходить, как минимум, один новый герой, новое оружие и серьёзное изменение для игрового процесса.

Напомним, что ранее руководитель Respawn Винс Зампелла прокомментировал редкий выход патчей для Apex Legends. По словам главы студии, Respawn дорожит здоровьем сотрудников и старается избегать переработок. Тем не менее Зампелла признался, что график выхода обновлений был выбран командой практически наугад и, вероятно, в ближайшее время он будет пересмотрен.

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