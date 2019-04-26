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Сила слова: в Химках девушка отпугнула атаки назойливого хакера

Общество

Достаточно было выяснить имя мучителя

Химки, Московская область, 26 апреля 2019, 16:25 — REGNUM  Жительница Химок (Московская область) дала отпор хакеру, который подключился к ее телевизору со своего смартфона. Историю девушка опубликовала на портале «Пикабу».

Пользовательница с ником Loginovskaya рассказала, что купила себе телевизор с функцией Smart TV. Спустя некоторое время устройство получило запрос на разрешение подключиться от чужого мобильного телефона «Honor 3». Девушка удивилась, поскольку в ее доме не находилось подобных моделей смартфонов, и отклонила запрос, однако тот повторялся вновь и вновь, мешая жертве назойливой атаки пользоваться телевизором.

После этого победивший «хакер» мог подключаться к телевизору девушки без предварительного оповещения. Он постоянно показывал ей фотографии, сохраненные на его телефоне и включал установленные приложения: из них Loginovskaya узнала, что нового знакомого зовут Павел, он ремонтник, у него есть дочь и автомобиль марки Skoda.

Спустя какое-то время хозяйке телевизора надоело делить его с Павлом, и она переименовала свое устройство, в графе «Имя» указав «Паша, это не твой телек!», после чего атаки прекратились.

Недавно в Ирландии тоже произошел смешной случай со взломом: дети политика взломали отцовский ноутбук с помощью листовки с его предвыборной компанией.

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