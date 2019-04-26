В подмосковной Рузе поступает рекордное количество жалоб на вывоз отходов

Красногорск, , 16:33 — REGNUM Жители Рузского городского округа Московской области жалуются на нерегулярный вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО) и нехватку специализированных контейнеров для раздельного сбора мусора. Об этом заявила председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова («Единая Россия») по итогам расширенного заседания комитета, сообщила пресс-служба регионального парламента.

«Рекордное количество жалоб мы фиксируем по Рузскому кластеру. Между тем, здесь установлен самый высокий тариф — 9 рублей 2 копейки с квадратного метра», — заявила она.

Как отметили участники заседания, количество контейнеров двух типов в муниципалитетах кластера нельзя считать достаточным. Самые большие опасения вызывает сектор ИЖС, количество жителей которого резко увеличится в летний сезон, а своевременный вывоз мусора и число контейнеров оператор не может обеспечить уже сейчас. Также существует проблема с уборкой отходов на кладбищах.

Напомним, с 1 января 2019 года в Московской области действуют семь кластеров по обращению с отходами, каждый из которых обслуживает свой региональный оператор. На него возлагаются функции своевременного вывоза мусора, отправки пригодные для переработки фракции на станции сортировки и переработки.

«Рузский региональный оператор» обслуживает самую большую территорию, куда входят 13 муниципальных образований Подмосковья. На территории кластера производится 680 тысяч тонн отходов в год, отходы свозятся на полигоны ТКО «Ядрово» (Волоколамский район) и «Храброво» (Можайский район).

Как сообщало ИА REGNUM, в приёмной Общественной палаты России увеличилось число обращений по теме ТКО. Люди жалуются на порядок взимания денежных средств за вывоз мусора: тариф рассчитывается, исходя из квадратных метров, а не количества проживающих человек.

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