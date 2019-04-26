Отметить Пасху приглашают парки Москвы

Москва, , 15:51 — REGNUM Московские парки приглашают москвичей и гостей столицы отметить православный праздник Пасху. Парки подготовили праздничную программу, сообщается на портале мэра столицы.

Пасху можно будет отметить 28 апреля в «Зарядье», парке Победы на Поклонной горе, в Бабушкинском парке и еще в пяти зонах отдыха.

В парках в них пройдут концерты, игры, квесты и мастер-классы. Можно будет попробовать себя в роли звонаря, научиться создавать корзины в стиле оригами, изготовить волшебную палочку желаний и т. д.

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Как сообщало ИА REGNUM, к Пасхе в 2019 году будут готовить куличи, пасху, красить яйца 48% опрошенных, освящать их в церкви — 21%.

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