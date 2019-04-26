Москва, , 15:46 — REGNUM

Более 500 дополнительных поездов планирует задействовать компания «Российские железные дороги» для удовлетворения повышенного спроса на поездки летом 2019 года. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».

Всего на предстоящее лето назначено около 530 рейсов поездов в дальнем сообщении — 400 на южном направлении, включая Черноморское побережье (Адлер, Анапа, Новороссийск, Кисловодск, Краснодар и другие) и 130 дополнительных летних поездов.

«В настоящее время билеты на курорты Черноморского побережья и Северного Кавказа приобрели уже 1,2 млн путешественников. Спрос на данные направления превышает аналогичный показатель прошлого года более чем на 20%», — говорится в сообщении.

Также большое внимание холдинг уделит детским перевозкам. На лето будут назначены 190 дополнительных рейсов «детских» поездов. Путешествия в них совершат свыше 450 тыс. детей в составах организованных групп.

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