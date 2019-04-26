Отток населения из Архангельской области начал сокращаться

Архангельск, , 15:34 — REGNUM На 2,5 тысяч человек или на 0,2% сократилась численность населения Архангельской области в 1 квартале 2019 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в Архстате.

По данным статистики, с начала года в регион прибыло 3,3 тыс. человек, а выбыло за его пределы 4,3 тыс. человек. Миграционный отток составил 1 тыс. человек, что почти на 29% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Добавим, что смертность в регионе продолжает превышать рождаемость: в 1 квартале текущего года зарегистрировано 2,4 тыс. родившихся и 3,9 тыс. умерших, естественная убыль составила 1,5 тыс. человек.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году население Архангельской области сократилось на 10,6 тысяч человек и составило 1 млн 144 тысячи человек.