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Три с половиной года на процесс: итальянские суды – самые медленные в ЕС

Общество

Средняя продолжительность гражданского процесса – 1299 дней

Рим, 26 апреля 2019, 15:27 — REGNUM  Италия занимает первое место в Евросоюзе по продолжительности судебных разбирательств по гражданским и коммерческим делам, сообщает Affari Italiani в пятницу, 26 апреля, со ссылкой на доклад экспертов Еврокомиссии.

Рассмотрение дел только в первой инстанции занимает в среднем 548 дней (то есть полутора года). За последний год этот показатель увеличился более чем на месяц.

Средняя общая продолжительность гражданского судебного процесса в Италии — 1299 дня, то есть три с половиной года. Показатель Испании, которая занимает второе место в этом рейтинге (604 дня), «превзойден» более чем вдвое.

Бесконечность рассмотрения гражданских и коммерческих дел в итальянских судах пагубно сказывается на деловом климате страны, отметили эксперты Еврокомиссии.

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Политическая жизнь Италии
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