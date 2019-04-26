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Режиссер «Двойного форсажа» впал в кому после инсульта

Общество

Джон Синглтон был госпитализирован в середине апреля

Вашингтон, 26 апреля 2019, 15:28 — REGNUM  Американский кинорежиссер Джон Синглтон впал в кому после перенесенного инсульта, передает канал немецкий n-tv 26 апреля со ссылкой на американские средства массовой информации.

Мать 51-летнего режиссера Шейла Уорд подала заявление о временной опеке над сыном, чтобы защитить его интересы. Как сообщало ИА REGNUM, Синглтон был доставлен в госпиталь с инсультом 17 апреля.

В 1992 году Джон Синглтон был номинирован на «Оскар» в двух категориях за работу над фильмом «Ребята по соседству». Однако самой известной картиной режиссера стал фильм «Двойной форсаж».

Читайте ранее в этом сюжете: Кинорежиссер Джон Синглтон перенес инсульт

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