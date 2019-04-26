Житель Чувашии 10 лет не мог доказать, что он жив

Чебоксары, , 15:25 — REGNUM В Шумерлинском районе Чувашии мужчина, которого суд в Хабаровском крае признал умершим, десять лет пытался восстановить «свой статус живого человека». Восстановить его права и документы удалось после обращения к уполномоченному по правам человека в Чувашии Надежде Прокопьевой. Об этом говорится в докладе о деятельности омбудсмена по итогам 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В отчёте отмечается, что обращение о содействии поступило в 2018 году через уполномоченного по правам человека в Хабаровском крае.

«Поступило обращение гражданки К. по вопросу оказания содействия в признании её сына живым, так как много лет назад он был признан решением суда умершим. Спустя какое-то время стало известно, что сын оказался живым и проживает в Шумерлинском районе Чувашской Республики, но никак не может восстановить свой статус живого человека. Данная проблема не может разрешиться в течение десяти лет», — говорится в докладе.

В Чувашии связались с сыном заявительницы, разъяснили формы и способы восстановления его прав, оказав помощь в оформлении искового заявления в суд об аннулировании актовой записи о смерти.

«Шумерлинским районным судом было принято решение о признании С. «живым». После чего гражданин смог получить документы, удостоверяющие личность, восстановить иные документы и даже получить образование по рабочей специальности», — отмечается в документе.