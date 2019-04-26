Плесень в хлебе – не сыр дор-блю: последствия плачевные

Москва, , 15:14 — REGNUM Благодаря усилиям ученых удалось обнаружить в добавках, используемых при производстве хлеба, пропионат, предотвращающий образование в конечном продукте плесени. Пропионат действительно может провоцировать увеличение выработки гормонов — глюкагона и норадреналина, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

«Эти гормоны способны влиять (не гарантировано влияют, но повышают риск) на ожирение и диабет. Естественно, ученые тут же забили тревогу. Последствия поедания хлеба с плесенью могут быть плачевными, это ведь не сыр дор-блю, где плесень безопасная», — отметил эксперт.

Плесень в хлебе — это особые виды грибков, которые могут быть крайне опасными для человеческого организма, особенно для детей, беременных и пожилых людей. Причём, по уверению специалистов, если плесенью поражен даже небольшой участок хлеба, лучше выкинуть всю буханку, так как споры плесени могут быть и на кажущихся нормальными участках хлеба.

«Последствие употребления заплесневелого хлеба — это чаще всего пищевое отравление той или иной степени. А если заплесневелые продукты употреблять регулярно, и вовсе повышается риск развития онкологических злокачественных патологий. Так что шум в прессе, поднятый по поводу выявления пропионата, используемого при изготовлении хлеба и хлебобулочных изделий, может быть поднят не зря», — считает Коренев.

Как сообщало ИА REGNUM, исследователи из Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета выяснили, что химическое соединение пропионат, используемое в качестве добавки в хлеб для предотвращения плесени, повышает риск развития ожирения и диабета.

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