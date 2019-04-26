«Сатанинский храм» в США освободили от налогов как религиозную организацию

Вашингтон, , 15:20 — REGNUM Налоговая служба причислила «Сатанинский храм» из Салема (штат Массачусетс) к организациям, освобождаемым от уплаты налогов, сообщает 26 апреля The Washington Examiner.

Религиозная, но нетеистическая группа выступает за большее отделение церкви от государства, сейчас эта группа объявила, что налоговая служба признала ее церковью.

«Сатанизм пришел, чтобы остаться, — заявил на это представитель организации. — Принятие религиозного освобождения от налогов — а не отказ от него в знак протеста — может помочь нам лучше отстаивать наши требования о равноправии и свободе, отбрасывая любые подозрения, что мы не отвечаем требованиям настоящей религиозной организации».

Как сообщало ИА REGNUM, эта же организация в конце прошлого года ополчилась на сериал «Леденящие душу приключения Сабрины» из-за того, что в одном из эпизодов появляется точная копия статуи Бафомета, которую сатанисты установили в Детройте три года назад.