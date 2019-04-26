Президент Танзании амнистировал более 3,5 тыс. заключенных

Дар-эс-Салам, Танзания, , 15:16 — REGNUM Президент Танзании Джон Магуфули объявил об амнистии. Досрочно освободили заключенных, больных СПИДом, туберкулезом, раком и другими болезнями, передает газета Mwananchi.

По информации издания, под амнистию попали 3530 заключенных, из них 722 освободят сегодня, 26 апреля, еще 2808 продолжат отбывать установленный до досрочного освобождения срок.

Также амнистия коснулась пожилых заключенных старше 70 лет, кормящих матерей, инвалидов и душевнобольных.

Амнистия была проведена в честь 55-летней годовщины со дня объединения Танганьики и Занзибара. В этот же день в 1964 году была основана Объединенная Республика Танзания.