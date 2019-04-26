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Сальвини попросили закрыть «международную выставку каннабиса» в Милане

Общество

Рекламная продукция «выставки» сообщает, что каннабис якобы не является наркотиком

Милан, Италия, 26 апреля 2019, 15:12 — REGNUM  Лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони на своей странице в Facebook в пятницу, 26 апреля, обратилась к главе МВД Маттео Сальвини с призывом «немедленно заблокировать» проведение так называемой «международной выставки каннабиса» в Милане.

Уже распространенная в Милане рекламная продукция «выставки» сообщает, что каннабис якобы не является наркотиком, подобные акции совершенно недопустимы, «подлая пропаганда наркотиков» должны быть остановлена.

Реакции Сальвини на обращение Мелони пока не последовало. Организаторы «выставки» в свою очередь считают, что заявления итальянских политиков звучат «средневеково».

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Зарубежная хроника
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