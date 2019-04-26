В Латвии упал уровень оптимизма

Рига, , 15:11 — REGNUM Ежемесячный опрос «Латвийский барометр», проводимый социологическим агентством SKDS показал, что число жителей Латвии, считающих, что ситуация в стране развивается в правильном направлении, упал на 4 процентных пункта и составил 28%. Соответственно на 4 процентных пункта увеличилось число тех, кто считает, что ситуация в стране развивается в неправильном направлении. Таких оказалось 56%. Об этом сообщает издание «Голос Балтии».

В марте количество респондентов, оценивающих ситуацию в стране положительно, сократилось по отношению к февралю на 8 процентных пунктов — с 36% до 28%. Ниже, чем в феврале он был только в июне прошлого года, когда он составил 31%.

На 5 процентных пунктов увеличилось число тех, кто критически оценивает ситуацию в экономике Латвии. В феврале таких было 47%, в марте стало 52%.

Несколько выросло число тех, кто недоволен материальным положением своей семьи. В феврале таких было 26%, в марте стало 28%.

Количество респондентов, критически оценивающих работу правительства страны в феврале и марте оставалось неизменным — 37%. Но по отношению к январю этот показатель демонстрирует положительную динамику, тогда таких было 42%.

Опрос проводился с 9 по 18 марта, было опрошено 1017 человек.