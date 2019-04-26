В Екатеринбург съедутся 56 искусствоведов из разных стран

Екатеринбург, , 15:19 — REGNUM ИА REGNUM Пятая Уральская индустриальная биеннале современного искусства стартует в Екатеринбурге 12 сентября на двух новых площадках. Об этом заявила комиссар проекта Алиса Прудникова на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

56 деятелей современного искусства представят свои работы на тему бессмертия: технологического, цифрового и духовного.

Треть художников и коллективов будут из России, остальные участники — ещё из 25 стран мира. Экспонаты будут представлены на площадках Уральского оптико-механического завода и кинотеатра «Колизей».

Напомним, предыдущая Уральская биеннале проводилась в бывшем здании Уральского приборостроительного завода. Её темами стали «новая грамотность» и «мобилизация». Уральская биеннале проводится уже девять лет — с 2010 года. Целью художественного проекта стало соединение современной и промышленной мысли через искусство.

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