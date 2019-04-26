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Наследница Disney обвинила исполнительного директора компании в жадности

Общество

В прошлом году Роберт (Боб) Айгер установил для себя зарплату в $65 млн

Наследница Disney обвинила исполнительного директора компании в жадности
Цитата из м\ф «Гуфи и непослушный багаж». Студия Уолта Диснея. 1941. США

Бербанк, США, 26 апреля 2019, 15:09 — REGNUM  Кинорежиссер и филантроп Эбигейл Дисней, правнучка сооснователя The Walt Disney Company, обвинила исполнительного директора компании Боба Айгера в жадности, пишет газета Süddeutsche Zeitung.

На этой неделе Дисней разразилась критикой в адрес Айгера в своем микроблоге в Twitter, опубликовав 34 сообщения. Она написала, что хорошо относится к Айгеру и считает его «гениальным», но тот оскорбляет сотрудников компании своей непомерной заработной платой в $65 млн.

По ее словам, эти люди жить не могут без работы в Disney и отдают все свое время ради процветания компании, «они не должны приходить домой голодными, высчитывать дозы инсулина или спать в машине». Зарплата директора, превышающая зарплату рядового сотрудника более чем в тысячу раз — это «безумие», написала Дисней.

По данным Süddeutsche Zeitung, в США зарплата руководителей компаний превышает зарплаты рядовых сотрудников в среднем в 254 раза. В компаниях Disney, Starbucks и Oracle эта разница увеличена еще в пять раз.

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